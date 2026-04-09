Saobraćajna nezgoda kod Grljana: Dve osobe povređene
U saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila na putu Zaječar–Knjaževac, kod skretanja za selo Grljan, povređene su dve osobe.
Oko 11 časova došlo je do sudara dva putnička vozila marke „Opel“ i „Fiat“, sa zaječarskim registarskim oznakama. U udesu su dve osobe zadobile povrede i vozilom Hitne pomoći prevezene su na Urgentno odeljenje Zdravstvenog centra Zaječar, gde im se pruža medicinska pomoć i obavlja dijagnostika.
Na licu mesta intervenisali su pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice, Hitne pomoći i policije.
Tokom trajanja uviđaja, saobraćaj se odvijao naizmenično, uz propuštanje vozila.
Zajecaronline/RadioMagnum/ N.B.
