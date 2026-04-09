Saobraćajna nezgoda kod Grljana: Dve osobe povređene

U saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila na putu Zaječar–Knjaževac, kod skretanja za selo Grljan, povređene su dve osobe.

Oko 11 časova došlo je do sudara dva putnička vozila marke „Opel“ i „Fiat“, sa zaječarskim registarskim oznakama. U udesu su dve osobe zadobile povrede i vozilom Hitne pomoći prevezene su na Urgentno odeljenje Zdravstvenog centra Zaječar, gde im se pruža medicinska pomoć i obavlja dijagnostika.

Na licu mesta intervenisali su pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice, Hitne pomoći i policije.

Tokom trajanja uviđaja, saobraćaj se odvijao naizmenično, uz propuštanje vozila.

Zajecaronline/RadioMagnum/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!