Sajam zapošljavanja u Boru 20. oktobra

U Boru će 20. oktobra biti održan drugi ovogodišnji Sajam zapošljavanja, objavila je danas Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ).

Sajam će se održati u gornjoj galeriji Sportskog centra “Bobana Momčilović Veličković”, ulica Zeleni bulevar 37.

Poslodavci se za sajam prijavljuju lično u Filijali Bor NSZ, pozivom na brojeve telefona 030/453-157 i 030/453-100, ili putem imejl adrese Ksenija.Zikic@nsz.gov.rs.

Zainteresovani nezaposleni trebalo bi da se jave svom savetniku za zapošljavanje radi evidentiranja učešća i informisanja o pripremi za sajam.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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