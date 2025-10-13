Sahranjen Halid Bešlić!

Bosansko-hercegovački pevač narodne muzike Halid Bešlić sahranjen je danas na sarajevskom gradskom groblju Bare, a na večni počinak ispratile su ga hiljade ljudi, među kojima su bile i brojne kolege iz zemalja regiona.

Prethodno je u Narodnom pozorištu održana komemoracija, a potom i molitva u haremu Gazi Husrev-begove džamije.

Od džamije do gradskog groblja reka ljudi išla je za tabutom legendarnog pevača, koji će osim po dobroj pesmi, kako su rekli oni koji su ga poznavali, ostati upamćen po dobroti i humanosti, kojom se nije hvalio..

Bešlić je ispraćen u grobnoj tišini i uz akapela muziku njegove pesme Romanija.

Na Bare su između ostalih stigle Halidove muzičke kolege poput Zorice Brunclik, Miroslava Ilića, Duška Kuliša, Dina Merlina, Saše Matića, Nede Ukraden, Elvira Rahić, Selme Bajrami, Mladena Vojičića Tife i mnogih drugih.

Bešlić je preminuo 7. oktobra u 72. godini, nakon kratke i teške bolesti.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

