Sahranjen Halid Bešlić!
Bosansko-hercegovački pevač narodne muzike Halid Bešlić sahranjen je danas na sarajevskom gradskom groblju Bare, a na večni počinak ispratile su ga hiljade ljudi, među kojima su bile i brojne kolege iz zemalja regiona.
Prethodno je u Narodnom pozorištu održana komemoracija, a potom i molitva u haremu Gazi Husrev-begove džamije.
Od džamije do gradskog groblja reka ljudi išla je za tabutom legendarnog pevača, koji će osim po dobroj pesmi, kako su rekli oni koji su ga poznavali, ostati upamćen po dobroti i humanosti, kojom se nije hvalio..
Bešlić je ispraćen u grobnoj tišini i uz akapela muziku njegove pesme Romanija.
Na Bare su između ostalih stigle Halidove muzičke kolege poput Zorice Brunclik, Miroslava Ilića, Duška Kuliša, Dina Merlina, Saše Matića, Nede Ukraden, Elvira Rahić, Selme Bajrami, Mladena Vojičića Tife i mnogih drugih.
Bešlić je preminuo 7. oktobra u 72. godini, nakon kratke i teške bolesti.
Zajecaronline/Tanjug/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.
Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…
Dodaj komentar