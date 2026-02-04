Sada i zvanično: Strahinja Eraković ponovo u crveno-belom!

Reprezentativac Srbije i štoper ruskog Zenita, Strahinja Eraković (25), vratio se u Crvenu zvezdu kao pozajmljen igrač velikana iz Sankt Peterburg.

View this post on Instagram A post shared by FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk)

Crveno-beli su dogovorili pozajmicu sa pravom otkupa ugovora, koje iznosi 3.500.000 miliona evra, dok će Zenitu pripasti i 50 odsto od naredne prodaje defanzivca koji je ponikao na Marakani.

– Utisci su fenomenalni, veoma sam srećan što ću ponovo nositi crveno-beli dres. Zvezdu volim i u Zvezdi uvek želim da igram, ali sigurno da je na moj povratak uticao i Dejan Stanković. Pred nama je dosta izazova, odličnih utakmica, Evropa, odbrana duple krune, nadam se da ćemo ostvariti sve naše ciljeve, kao i želje svakog navijača Crvene zvezde. Drugačiji je osećaj kada dođeš na Marakanu sa reprezentacijom i kao igrač Crvene zvezde, uželeo sam se navijača, želim što pre da zaigram i da ih vidim u što većem broju – poručio je Eraković koji je zadužio dres sa brojem 25.

Eraković je član Zenita bio od leta 2023. godine, a za to vreme je sa klubom iz Sankt Peterburga osvojio Premijer ligu Rusije, Kup i Superkup. Iako se nije upisao u strelce, odigrao je ukupno 85 utakmica u svim takmičenjima. Povratkom u Crvenu zvezdu, Eraković se vraća u sredinu u kojoj je stekao punu afirmaciju.

Zajecaronline/24sedam.rs/ N.B.

