Sabalenka i Pegula u četvrtfinalu turnira u Vuhanu!

Beloruska teniserka Arina Sabalenka plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u Vuhanu, pošto je danas u osmini finala Ruskinju Ljudmilu Samsonovu 6:3, 6:2.

Meč je trajao 75 minuta. Sabalenka je najbolja teniserka sveta, dok se Samsonova nalazi na 20. mestu WTA liste.

Sabalenka će u četvrtfinalu igrati protiv pobednice meča između Elene Ribakine iz Kazahstana i Čehinje Linde Noskove.

Plasman u četvrtfinale turnira u Vuhanu izborila je i Amerikanka Džesika Pegula, koja je savladala Ruskinju Ekaterinu Aleksandrovu 7:5, 3:6, 6:3.

Pegula će u četvrtfinalu igrati protiv bolje iz duela između Amerikanke Ive Jović i Čehinje Katerine Sinijakove.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

