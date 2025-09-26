RZS: Prošle godine u Srbiji zabeleženo dvostruko više turista nego 2014. godine
U Srbiji je prošle godine zabeleženo 4,43 miliona dolazaka turista a 2014. godine taj broj je iznosio 2,19 miliona, objavio je danas Republički zavod za statistiku, povodom Svetskog dana turizma koji se obeležava 27. septembra.
Kada je o noćenjima reč, lane ih je registrovano 12,66 miliona a 2014. godine 6,08 miliona.
Od ukupnog broja noćenja, u Beogradu je ostvareno 29,3 odsto, u Vojvodini 15,7 odsto, Šumadiji i Zapadnoj Srbiji 37,8 odsto a u Južnoj i Istočnoj Srbiji 17,2 odsto.
U gradovima je registrovano 7,16 miliona noćenja, od čega najviše u Beogradu – 51,8 odsto, u planinskim centrima 2,90 miliona, najviše na Zlatiboru – 42,0 odsto a u banjama 2,55 miliona, od čega skoro četvrtina, preciznije 24,5 odsto u Vrnjačkoj Banji.
Što se tiče noćenja stranih turista, prednjačili su Rusi sa 10,2 odsto a slede Turci sa 9,9 odsto.
Turisti iz Kine i Hong Konga ostvarili su 6,6 odsto od okupnog broja noćenja stranih turista, iz Bosne i Hercegovine 6,2 a iz Nemačke 4,8 odsto.
