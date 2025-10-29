Rusija počela proizvodnju svoje prve vakcine protiv HPV-a!

Ruska farmaceutska kompanija Nanolek saopštila je danas da je zajedno sa Fondom za industrijski razvoj počela proizvodnju prve ruske vakcine protiv humanog papiloma virusa (HPV) u punom ciklusu, koja može da zaštiti od uobičajenih tipova ove infekcije koji izazivaju rak grlića materice.

“Želim da napomenem da ne pokrećemo samo proizvodnju punog ciklusa, preduzimamo i ključni korak u razvoju tehnološki napredne zemlje. Projekat HPV podrazumeva izgradnju dva pogona za proizvodnju antigena. Danas otvaramo prvi pogon, kapaciteta više od 600.000 doza godišnje. Sledeće godine, prve serije HPV vakcina biće puštene u prodaju za civilnu upotrebu. To će biti u drugoj polovini 2026. godine”, rekao je izvršni direktor kompanije Nanolek, Jevgenij Barinov na ceremoniji pokretanja proizvodnje, prenosi RIA novosti.

Prema njegovim rečima, Nanolek planira da proširi proizvodnju na 3,5 miliona vakcina godišnje do 2027. godine.

“Ovo će ne samo zadovoljiti sve potrebe ruskog zdravstvenog sistema već će omogućiti i ulazak na međunarodno tržište”, rekao je Barinov.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

