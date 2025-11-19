Rusi PRISTALI da prodaju svoj deo vlasništva u Naftnoj industriji Srbije!

Ruski vlasnici su pristali da prodaju svoj deo vlasništva u Naftnoj industriji Srbije koji iznosi 56,15 odsto, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Ona je istakla da se ime treće strane ne saopštava zato što je reč o poslovnim razgovorima ozbiljnih kompanija i, kako je rekla, dok se oni ne završe ili bar najvažniji detalji ne budu definisani, nije ni ozbiljno da se o tome priča.

“Od javnosti se ništa ne krije. Kao što ste videli, veoma transparentno smo do sada komunicirali o svemu. Naš zahtev je jasan, to je da rafinerija mora da nastavi sa radom i da se što pre obezbedi novi dotok sirove nafte. Podsećam da iz Janafa 43 dana nikakva nafta nije stigla u Srbiju, građani to nisu osetili, to je upravo zato što smo naporno radili da budemo spremni za sve scenarije ukoliko i kada dođe do izazova sa Naftnom industrijom Srbije”, rekla je ministarka.

Navela je i da je NIS preko svojih advokata u SAD podneo zahtev američkoj vladi, za produženje licence za rad, da može da nastavi da doprema sirovu naftu, da rafinerija nastavi sa radom.

“Mi sada čekamo odluku američke vlade da kaže da li je to što su oni predložili, a naravno, u šta smo mi uključeni, da li je to u redu”, objasnila je Đedović Handanović.

