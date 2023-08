Rokonačelnik Mendoza: Rok će živeti sve dok je onih kojima je u srcu

Sinoć je na Feliks Romulijani gradonačelnik Zaječara, Boško Nićič, uručio ključeve grada ovogodišnjem rokonačelniku, Marku Mendozi, koji je na svečanom otvaranju 56. izdanja festivala poručio da je rok za njega živ i da će živeti sve dok ima ljudi koji istinski vole ovu vrstu muzike.

Kako kaže, Mendoza je prvi put u Zaječaru, ali ne i u Srbiji, pošto je ranije bio u poseti Beogradu.

„Zemlja je prelepa, ljudi su fini, pristojni i izuzetno gostoljubivi. Mislim da ljudi ovde vole muziku i radujem se sutrašnjem nastupu. Veoma sam uzbuđen što prvi put gostujem u Zaječaru“, rekao je Mendoza.

Prema njegovim rečima, čuo je za Gitarijadu pre par godina i za njega predstavlja zadovoljstvo što je dobio poziv organizatora da bude rokonačelnik na 56. izdanju festivala.

„Čuo sam pre par godina za Gitarijadu, međutim nije bila na „radaru“ sve dok nisam dobio poziv od organizatora. Zadovoljstvo mi je što su baš mene pozvali da budem rokonačelnik na Gitarijadi. Pored toga, svaka nova prilika koju dobijem, da sviram pred novom publikom, u novoj zemlji i kulturnoj sredini je jedno vredno iskustvo. Nema politike, nema religije, postoje samo ljudi koji se zajedno okupljaju i slave muziku i život“, poručuje Mendoza.

Kako ističe, nije upoznat sa domaćom muzičkom scenom, ali će u budućnosti nastojati da to promeni.

„Nisam toliko upoznat sa srpskom muzičkom scenom, ali će se to definitivno promeniti, obzirom na to da će dosta vaših klasičnih bendova svirati tokom festivala. Verovatno ću otići da poslušam neke od njih. To je lepota mog posla. Dobijam priliku da putujem i širom sveta, da čujem različite umetnike sa različitih krajeva planete“, objašnjava Mendoza.

Njegov poslednji album nosi ime „Viva La Rock“, a kako je poručio na ostvaranju festivala, za njega je rok živ i živeće još mnogo godina.

„Svi već dugo govore da je rok mrtav, a ja mogu da vam kažem da nikada nisam bio zauzetiji. Pa neka ljudi sami procene šta je istina. Rok je stanje uma. Sve dok je onih koji vole i žele da slušaju ovu vrstu muzike, rok nikada neće umreti. Prilagođavaće se u skladu sa promenama muzičke industrije, ali uvek će naći način da opstane. Rok je živ u mom srcu, mojoj glavi i pred mojom publikom. To je za mene jedino važno“, zaključio je Mendoza.