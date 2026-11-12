RIK objavio ukupne rezultate za izbore za članove 18 saveta nacionalnih manjina

Republička izborna komisija (RIK) usvojila je danas izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za članove 18 nacionalnog saveta nacionalnih manjina. Izbori su održani 8. novembra. Za članove Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne manjine obrađeno je 321 biračko mesto.

Izborna lista Ujedinjene Aškalije za Srbiju – Aziz Emini osvojila je 187 glasova. Sa druge strane, lista “Ajnur Toplica – Naš glas, naša budućnost”, osvojila je 96 glasova.

Lista “Muhamet Behrami – Za napredak Aškalija” osvojila je 119 glasova.

Lista “Za pobedu Aškalija – Erdelj Herinc” osvojila je 21 glas. Sa druge strane, lista Aškalije za Ali Zajedno – Iljaz Ramadanović”, osvojila je 102 glasa.

Što se tiče članova Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine obrađeno je 390 biračkih mesta.

Izborna lista “Sandžačka demokratska partija – Elmir Habibović” osvojila je 12.625 glasa.

Lista “Čuvari Sandžaka” osvojila je 15.100 glasova, lista “Usame Zukorlić – Pokret za ujedinjenje Bošnjaka”, osvojila je 7.295 glasova.

Sa druge strane lista “Ujedinjeni Bošnjaci, Samir Tandir” osvojila je 902 glasa.

Što se tiče Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine obrađeno je 329 biračkih mesta.

Lista “To smo mi, prirodni pokret – Vladimir Zaharijev” dobila je 3.034 glasova. Lista “Naš narod, naš glas, naša budućnost – Partija Bugara Srbije” osvojila je 1.977 glasova.

Dok je “Demokratska partija Bugara Nebojša Ivanov”, osvojila je 1.409 glasova, odnosno četiri mandata.

Što se tiče izbora za Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine obrađeno je 192 biračka mesta. Jedina izborna lista za Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine “Ujedinjeni vlasti za Ujedinjenu Srbiju” osvojila je 3.527 glasova. Što se tiče izbora za članove Nacionalnog saveta grčke nacionalne manjine glasanje je sprovedeno na 195 biračkih mesta.

Lista “Grci zajedno – Petar Rodifcis Nađ” osvojila je 299 glasova, lista “Grci zajedno – Srcem za Srbiju” osvojila je 209 glasova.”Ujedinjeni Grci za Ujedinjenu Srbiju” osvojila je 204 glasa.

Glasanje za Nacionalni savet egipatske nacionalne manjine obavljeno je na 104 biračka mesta. Izborna lista “Egipćani Srbije – Bajram Kruezi” osvojila je 287 glasova, odnosno svih 15 mandata koliko ima članova tog Nacionalnog saveta. Kada je reč o izborima za Nacionalni savet makedonske nacionalne manjine glasalo se na od 273 biračka mesta.

Izborna lista “Za Makedonce pre svega” osvojila je 696 glasova, “Demokratska partija Makedonaca – Zoran Peševski” osvojila je 601 glas.

Lista “Makedonci u Srbiji” osvojila je 198 i lista “Makedonci zajedno” osvojila je 1.312 glasova.

Za Nacionalni savet nemačke nacionalne manjine glasanje je obavljeno na 244 biračka mesta. Jedina Zajednička lista podunavskih Nemaca osvojila je 560 glasova i svih 15 mandata. Što se tiče Nacionalnog saveta poljske nacionalne manjine obrađeno je svih 48 biračkih mesta. Izborna lista “Poljska sloga” dobila je 114 glasova i svih 15 mandata.

RIK objavio ukupne rezultate za izbore za članove 18 saveta nacionalnih manjina

Za članove Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, glasanje je obavljeno na 607 biračkih mesta. Jedina izborna lista “Ujedinjeni Romi za Ujedinjenu Srbiju” osvojila je 6.284 glasova, odnosno 35 mandata.

Što se tiče izbora za Nacionalni savet rumunske nacionalne obrađeno je 330 biračkih mesta. Izborna lista “Rumuni zajedno idemo napred” osvojila je, 3.075 glasova i 13 mandata.

Lista “Rumunska partija Rumuni pobeđuju” osvojila 2.345, odnosno 10 mandata. Na elektorskim skupštinama izabrani su članovi nacionalnih saveta goranske i ruske nacionalne manjine.

Za listu Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine, čiji je nosilac Milovan Ćurčić, glasalo je jednoglasno 30 elektora. Za listu Nacionalnog saveta goranske nacionalne manjine, čiji je nosilac Amir Kajkuš, jednoglasno je glasao 21 elektor.

U Srbiji su u nedelju održani izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina,. Na njima su se birali članovi nacionalnih saveta 23 nacionalne manjine. Pravo glasa imalo je ukupno 481.785 birača, koji su glasali na 949 biračkih mesta. Za izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina proglašene su 52 izborne liste, a odštampano je 482.849 listića.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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