Menopauza ne mora da bude praćena tegobama: Prevremenim prepoznavanjem hormonskih poremećaja može da se sačuva zdravlje

Direktorka Klinike za endokrinologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i članica Svetskog borda za menopauzu Svetlana Vujović izjavila jeda savremena medicina sada ima mogućnost da ublaži tegobe koje nastaju usled hormonskih promena kako menopauza ne bi značila gubitak kvaliteta života.

“Ako se hormoni isprave i dodaju na vreme onda nema kardiovaskularnih bolesti, preloma kostiju, psihičkih promena, depresije, nervoze, nesanice, talasa vrućine, smanjenja seksualnosti i mnogih drugih posledica. Pošto sam ja jedan od stvaralaca novih ideja, za mene menopauza ne postoji. Nego se samo prelazi iz perioda rađanja i reproduktivnog perioda u drugi period života. Zahvaljujući normalnom doziranju hormona, individualno”, objasnila je ona za Tanjug.

Vujović je istakla da svaka žena koja je imala uredne menstruacije i bila zdrava ceo život, onog trenutka kada dobije prvu neurednu menstruaciju treba da se javi lekarima koji se bave time, ispita uzroke. Ne bi li se i žena vratila u svoju dobru formu.

Prema njenim rečima, prevremenim prepoznavanjem hormonskih poremećaja može da se sačuva reproduktivno zdravlje. Ali i da se spreči kasniji rizik od osteoporoze i kardiovaskularnih bolesti, dodavanjem onog čega nema u koncentraciji koja je potrebna.

Menopauza ne mora da bude praćena tegobama: Prevremenim prepoznavanjem hormonskih poremećaja može da se sačuva zdravlje

Na pitanje koliko je Srbija danas uključena u svetske tokove endokrinologije i da li pratimo ono što se dogada u najrazvijenijim medicinskim centrima ili imamo i stručnjake koji učestvuju u kreiranju novih terapijskih pristupa i preporuka, Vujović je rekla da jedan od najboljih primera u kakvom stanju je Srbija je veliki međunarodni kongres endokrinologa pod nazivom “Prevencija u endokrinologiji od adolescencije do beskraja”, koji je održan u Beograd i u kom je učestvovala oko 600 lekara iz celog sveta, 80 domaćih iz stranih predavača.

Kako je navela, ovaj kongres govori o tome da Srbija prati šta se dešava po pitanju endokrinologije i da stvara nove ideje. Kako bi zajedno sa kolegama iz celog sveta kreirali naredne korake u određenoj oblasti koja se odnosi na hormone koji deluju na celo telo i mozak.

Ne treba lečiti posledicu nego uzrok

“To se ne odnosi samo na mlade ljude, već i na osobe koje imaju 60 ili 80 godina. Sada je u svetu jedan koncept života preko 100 godina ali kvalitetnih. Sada je u fokusu zdrava dugovečnost što znači živeti u punoj formi i preko 100 godina. Kada neko ima 50 godina trebalo bi da napravi presek stanja svog organizma preko analiza, i onda da primeni nešto što medicina savetuje ali uz neke opšte stvari kao što su normalna telesna težina, izbegavanje ili prekid pušenja cigareta i prekomeran unos alkohola. Treba imati socijalan život, pomagati, raditi, ne izolovati se”, poručila je ona.

Vujović je istakla da su socijalni kontakti veoma bitni za vitalnost čoveka. Svi ljudi ukoliko nemaju ulogu u svom socijalnom društvu kom pripadaju, trebalo da je kreiraju za opšte dobro svih ljudi i sebe lično.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.