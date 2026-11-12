Tužilaštvo naložilo policiji da od Informera pribavi snimak Vukše Dragovića: Eko Straža tvrdi da je pozvao vojsku da preuzme državu

Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da od televizije Informer pribavi snimak emisije govora Vukše Dragovića. Dragović govorio je o mogućnosti da Vojska Srbije preuzme upravljanje državom.

Postupanje je usledilo nakon krivične prijave koju je podnela organizacija Eko Straža. Prijava se podnosi zbog sumnje na pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Eko Straža je krajem oktobra 2026. podnela krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Beogradu protiv Dragovića. On je i lider udruženja „Srpski suverenisti“ i javnog protivnika studentskog pokreta.

Povod je bila njegova izjava gostujući na Informeru, nekoliko dana posle vanrednih parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra.

Dragović je tada najavio organizovanje blokada saobraćaja (prvu u Savskoj ulici) i uputio ultimatum policiji i tužilaštvu:

Ukoliko ne obezbede sigurnost građana, „otići će pred vojsku i tražiti da preuzme upravljanje državom, jer se ovo više ne može tolerisati“.

Iz Eko Straže su ocenili da poziv vojsci da preuzme državu nakon izbora predstavlja poziv na poništavanje izborne volje građana silom.

Osnivač Eko Straže Bojan Simišić izjavio je za IZLAZ.com da je udruženje prijavu pažljivo pripremilo uz konsultacije sa pravnicima.

– Taj Vukša Dragović je inače mesecima unazad vodio kampanju protiv takozvanih nevladinih organizacija, odnosno udruženja, i crtao im metu na čelo. Onda je imao izjavu u kojoj je maltene pozvao vojsku da izađe na ulicu. To je de facto poziv na puč – naveo je Simišić.

Dodao je da se naknadno mogu tumačiti Dragovićeve namere. Suština izjave, kako navode, bio je poziv vojsci da preuzme upravljanje državom.

– To je de facto poziv na nasilnu promenu ustavnog poretka, što je vrlo interesantno, jer je to bukvalno ono delo za koje su krivili druge.

Simišić je istakao da je ovo tek druga krivična prijava Eko Straže po kojoj je tužilaštvo postupilo tokom više godina njihovog aktivizma.

Tužilaštvo naložilo policiji da od Informera pribavi snimak Vukše Dragovića: Eko Straža tvrdi da je pozvao vojsku da preuzme državu

Ovo je još jedan u nizu slučajeva u kojima tužilaštvo postupa po prijavama vezanim za javne izjave i političke aktivnosti u postizbornom periodu.

Zajećaronline/Izlaz.com/M.M.

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