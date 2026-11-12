Prvo oglašavanje PU Smederevo nakon hapšenja gradonačelnice

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Grupe za suzbijanje ekološkog kriminala Policijske uprave u Smederevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Smederevu, uhapsili su danas tri osobe zbog sumnje da su izvršili krivično delo nepreduzimanje mera zaštite životne sredine.

Uhapšeni su: Jasmina Vojinović (55), gradonačelnica Grada Smedereva, Ivana Stamenković (Ivana Mitrović Stamenković, 43), načelnica Gradske uprave Smederevo, Miroslav Ilić (43), direktor JKP „Zelenilo i groblja“.

Miroslavu Iliću se, pored navedenog, stavlja na teret i krivično delo protivpravna izgradnja i stavljanje u pogon objekata i postrojenja koja zagađuju životnu sredinu.Policijski službenici su, zajedno sa tužiocem i republičkim i gradskim inspekcijama, 2. novembra izvršili kontrolu nelegalne deponije u Radincu kod Smedereva (lokalitet poznat kao Jelen Do / Segda), koja se nalazi na zemljištu u vlasništvu grada.

Prvo oglašavanje PU Smederevo nakon hapšenja gradonačelnice

Kontrola je pokrenuta na osnovu više prijava građana.Daljim kontrolama utvrđeno je da JKP „Zelenilo i groblja“ ne poseduje dozvole za odlaganje komunalnog otpada, niti drugu potrebnu dokumentaciju za upotrebu deponije. Gradska uprava takođe ne poseduje Lokalni plan upravljanja otpadom, niti dokumentaciju za izgradnju sanitarne deponije.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati. Nakon toga će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu.

Meštani Radinca su prethodno organizovali peticiju i tražili odgovore od gradske vlasti da li je nova deponija u Jelen Dolu legalna i da li postoje potrebne dozvole, s obzirom da se nalazi u blizini izvorišta pijaće vode i poljoprivrednog zemljišta.

Zaječaronline/192.rs/M.M.

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