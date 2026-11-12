Na aukciji u Ženevi prodat safir Romanovih za 4,4 miliona evra

Plavi safir sa Cejlona, na narukvici koju je nosila ruska carica udovica Marija Fjodorovna, majka cara Nikolaja II, prodat je na aukciji u Ženevi. Prodat je za više od 4,1 miliona švajcarskih franaka (4.420.780 evra), saopštila je danas aukcijska kuća Sotebi.

U saopštenju se navodi da je to znatno veća cena od one koja se očekivala da će biti dostignuta na aukciji, prenosi NBC.

Udovica carica Marija Fjodorovna, nosila je narukvicu sa safirom i dijamantima na balu u Zimskom dvorcu 1903. godine, za koji se smatra da je poslednji veliki spektakl carske Rusije, koji je i ovekovečen na nekim od najznačajnijih slika sa dvora Romanovih, navodi Sotebi.

Nakon Ruske revolucije, safir je bio zabeležen u inventaru pre nego što je uvršten u rasprodaju carskih blaga sovjetske vlade, navodi se u opisu narukvice.

Safir Romanovih od 197,80 karata verovatno je potekao iz Mogulskog carstva u južnoj Aziji. Do ruskih carskih draguljara dospeo je u 19. veku, i predstavlja jedno od najvažnijeg sačuvanog dragog kamenja sa ruskog dvora.

Safir, u obliku jastuka, ugrađen je u narukvicu koja je prekrivena dijamanatim. Očekivalo se da će na aukciji u Ženevi protekle noći dostići cenu između 850.000 i 1,7 miliona franaka (920 do 1.841.321 evra).

Kupac, koji je privatni kolekcionar, nije identifikovan.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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