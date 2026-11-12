NBS: Vrednost dinara prema evru u oktobru gotovo nepromenjena

Vrednost dinara prema evru u oktobru je gotovo nepromenjena, dok je tokom prvih 10 meseci ove godine dinar nominalno oslabio prema evru za 0,2 odsto, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

NBS je na međubankarskom deviznom tržištu u oktobru neto prodala 865,0 miliona evra. A od početka godine 1.340,0 miliona evra radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u oktobru iznosio je 615,0 miliona evra, dok je od početka godine obim trgovine devizama iznosio 7.540,4 miliona evra.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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