Oglasio se NIS: Rafinerija u Pančevu radi, benzinske stanice NIS-a snabdevene derivatima

Rafinerija NIS-a u Pančevu radi i prilagođava rad i obim prerade sirove nafte trenutnim okolnostima, usled prekida transporta nafte JANAF-om, saznaje Tanjug u kompaniji.

Rafinerija prilagođava rad prema infrormacijama koje NIS dobija od partnera i uredno snabdeva tržište.

NIS-ove bezniske stanice su snbadevene svim naftnim derivatima. Pojedini mediji pišu da je Rafinerija u Pančevu smanjila obim proizvodnje naftnih derivata i da se priprema za potpunu obustavu zbog prekida transporta sirove nafte naftovodom JANAF.

Transport sirove nafte JANAF-om obustavjen je 6. novembra zbog havarije na deonici Sisak-Slavonski Brod, kada je iscurelo 500.000 litara nafte.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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