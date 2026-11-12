Uhapšena gradonačelnica Smedereva i još dve osobe zbog nelegalne deponije

Gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović, direktor Javnog-komunalnog preduzeća „Zelenilo i groblja“ Miroslav Ilić i načelnica Gradske uprave Ivana Stamenković uhapšeni su danas po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu.Radio-televizija Srbije (RTS) piše da je svima određeno zadržavanje do 48 sati.

Prema nezvaničnim saznanjima RTS-a, hapšenja su povezana sa nelegalnom deponijom u Jelen Dolu.

Uhapšena gradonačelnica Smedereva i još dve osobe zbog nelegalne deponije

Nedavno su meštani Radinca, u čijoj blizini je nikla nova deponija, organizovali potpisivanje peticije koja je predata gradskoj upravi, a građani su od nadležnih tražili odgovore, da li je Jelen Do, nova gradska deponija i da li za to postoje potrebne dozvole.

Zaječaronline/Danas/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.