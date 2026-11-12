Međunarodni sajam etno hrane i pića otvoren danas u hali 2 Beogradskog sajma

Jubilarni 20. Međunarodni sajam etno hrane i pića otvoren je danas u hali 2 Beogradskog sajma, gde će se do 15. novembra predstaviti više od 300 proizvođača tradicionalnih prehrambenih proizvoda iz raznih krajeva Srbije i regiona.

Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Željko Radošević rekao je na otvaranju da je 20 godina postojanja manifestacije potvrda njenog značaja.

”Srbija ima bogato poljoprivredno nasleđe, a gotovo svaki njen kraj prepoznatljiv je po jedinstvenim ukusima i specijalitetima. Upravo ti proizvodi, nastali zahvaljujući znanju, iskustvu i posvćenosti naših domaćina, predstavljaju vrednost koju treba da čuvamo i razvijamo”, rekao je Radošević.

Poseban značaj pridaje se proizvodnji sa zaštićenim geografskim poreklom, koja doprinosi prepoznatljivosti i očuvanju autentičnosti domaćih proizvoda. Takođe, koja stvara dodatnu vrednost i bolji plasman, a doprinosi i razvoju krajeva iz kojih proizvodi potiču.

Predsednik etno sajma Cvijan Mekić ocenio je da je manifestacija doživela vrhunac koji je prešao granice Srbije i da je ove godine ponovo uveden ”domaćin sajma”.

Međunarodni sajam etno hrane i pića otvoren danas u hali 2 Beogradskog sajma

”Ovaj sajam je doživeo takvu kulminaciju da je jedinstven u našoj zemlji, najmasovniji ne samo u Srbiji, nego je poznat i izvan granica Srbije. Ove godine smo, da vratimo neku tradiciju, na savetu sajma predložili da od ove godine ponovo uvedemo domaćina sajma, a za ovu godinu predložili smo i prihvatili da to bude privredna komora Leskovca”, rekao je Mekić.

Najavio je da će primopredaja domaćinstva narednom domaćinu, Zadružnom savezu Srbije, biti u subotu u 12 časova. Direktor udruženja Leskovački ajvar Milan Petković je u ime domaćina, regionalne privredne komore Leskovca pozdravio prisutne. I rekao je da je sajam susret kultura i razmena iskustava,. Kao i prilika za povezivanje proizvođača i stvaranje novih prijateljstava i poslovnih saradnji.

”Posebno nas raduje što se ove godine okupljamo na mestu koje slavi bogatstvo ukusa, mirisa, običaja i tradicije. Ali i vredne ljude koji svojim radom čuvaju nasleđe svojih predaka”, rekao je Petković. Ocenio je da etno hrana i piće predstavljaju deo identiteta. Jer je u svaki proizvod utkana priča o podneblju, receptima i umeću koje se prenosi s kolena na koleno.

Sajam je će biti otvoren svakog dana do nedelje, od 10 do 19 časova.

Pojedinačna ulaznica košta 800 dinara, grupna poseta za najmanje 20 osoba 500 dinara po osobi. Ulaznica za učenike košta 400, a porodična 1.000 dinara. Dok parking košta 300 dinara po satu.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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