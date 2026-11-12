AOD: Sutra počinje isplata osiguranih depozita za klijente Alta banke u stečaju

Isplata osiguranih iznosa depozita deponenata Alta banke u stečaju počinje sutra preko banke isplatioca, Banke Poštanska štedionica (BPŠ).

Informaciju je saopštila Agencija za osiguranje depozita (AOD). Otvoren je i namenski onlajn portal na kome se može unapred zakazati tačan termin za isplatu osiguranih iznosa.

Portal je dostupan na veb sajtu BPŠ a ekspoziture ove banke blagovremeno su snabdevene potrebnom količinom gotovine.

Kada je reč o fizičkim licima potrebno je dostaviti na uvid ličnu kartu ili pasoš i originalnu dokumentaciju kojom se dokazuje osnovanost potraživanja.

Ugovor o novčanom depozitu, ugovor o štednom ulogu, ugovor o bankarskom tekućem računu.

Potom, štedna knjižica, kartica tekućeg dinarskog ili deviznog računa…

Iliti bilo koji dokument izdat od strane banke kojim se nedvosmisleno potvrđuje pravo raspolaganja sredstvima. Na dan 30. oktobar 2026. godine, odnosno potvrda Alta banke a.d. Beograd u stečaju.

Što se punomoćja tiče iz AOD su saopštili da fizičko lice može ovlastiti drugo punoletno lice da raspolaže sredstvima osiguranog iznosa depozita, podnese zahtev za isplatu i podigne sredstva. Ovlašćenje mora biti overeno kod javnog beležnika i ne sme biti starije od 30. oktobra 2026. godine.

Kada je reč o potrebnoj dokumentaciji za preduzetnike i pravna lica. Tačnije mikro, mala i srednja, navodi se da ovlašćeno lice deponenta preduzetnika.

Potom mikro, malog ili srednjeg pravnog lica, pored isprave kojom se dokazuje osnovanost potraživanja, pruža na uvid sledeće.

AOD: Sutra počinje isplata osiguranih depozita za klijente Alta banke u stečaju

Ukoliko zahtev za isplatu ne podnosi lice upisano u registar nadležnog organa za zastupanje na memorandumu tog pravnog lica, koje glasi na ime i koje je potpisano od lica upisanog u registar nadležnog organa za zastupanje pravnog lica i overeno pečatom.

Tekst ovlašćenja dostupan je na sajtu Agencije za osiguranje depozita i na sajtu i šalterima Banke Poštanska štedionica kao banke isplatioca. Obrazac Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac) koji je overio nadležni organ, dostavlja se original ili overena kopija na uvid.

Obrazac treba da sadrži podatke za lice upisano u registar nadležnog organa za zastupanje, a ukoliko zahtev za isplatu podnosi ovlašćeno lice, obrazac treba da sadrži i podatke za ovlašćeno lice. Važeću ličnu kartu lica upisanog u registar nadležnog organa za zastupanje, odnosno ovlašćenog lica za podizanje sredstava osiguranog iznosa depozita, a izuzetno pasoš ili drugu ispravu sa slikom, u svemu u skladu sa važećim propisima.

U vezi sa prenosom deviza odnosno evra u drugu banku iz AOD su naveli da ukoliko deponent daje nalog da se isplata osiguranog iznosa u evrima izvrši prenosom na drugu domaću banku, obavezan je da banci isplatiocu dostavi instrukcije za devizni prenos druge domaće banke, koje sadrže minimum sledeće podatke:

– Naziv druge domaće banke kod koje deponent ima otvoren devizni račun, ime i prezime deponenta i broj računa koji deponent ima u drugoj domaćoj banci, odnosno IBAN broj i SWIFT adresu druge domaće banke kod koje korisnik ima račun.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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