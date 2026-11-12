Holandija prodaje komad svemira: Na aukciji biće ponuđena 33 meteorita, kao i komadi Meseca i Marsa

Na aukciji u holandskom gradu Mastrihtu biće ponuđena 33 meteorita, kao i komadi Meseca i Marsa, saopštio je danas direktor aukcijske kuće “Hesinks” Bredli Hesink.

On je rekao da su u pitanju sitni fragmenti meteorita. Dok najveći komad Meseca teži čak 102 kilograma. A očekuje se da će dostići cenu između 500.000 i 600.000 evra, preneo je Nl tajms.

Dodao je da je početna cena za manje komade Meseca 25.000 evra, a očekuje se da će cena za najjeftiniji meteorit iznositi 150 evra.

Među ponuđenim predmetima nalazi se ploča meteorita namenjena za zidnu dekoraciju, kao i jedan primerak isečen u obliku kocke i na kome je vidljiva specifična kristalna struktura, poznata kao Vidmanštetenova šara. Prema Hesinkovim rečima, ona služi kao dokaz autentičnosti. “Na osnovu toga se vidi da je reč o pravom meteoritu. To je nemoguće da se reprodukuje bilo gde na Zemlji”, istakao je on.

Hesink je rekao da su komadi Meseca dospeli na Zemlju nakon što je meteorit udario u površinu Meseca, izbacivši u svemir fragmente koji su kasnije pali na našu planetu. On je novinarima pokazao uramljeni kameni disk sa Meseca, podsećajući na jedan filmski klasik u kojem muškarac nudi ženi Mesec.

“Sada imate priliku da svojoj supruzi poklonite komad Meseca. Meni lično je to lepše od velikog kamena na prstenu”, rekao je on.

Posetioci već sada mogu da razgledaju i dodirnu meteorite u prostorijama aukcijske kuće u Mastrihtu, a aukcija počinje u subotu.

Kako navodi holandski portal aukcijska kuća Hesink ranije je prodavala dela umetnika Benksija, kao i skelete dinosaurusa.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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