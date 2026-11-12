Nedostatak novca na šalterima: Pošta prebacuje krivicu na banku – stiglo samo 37 odsto

Pošta Srbije oglasila se povodom navoda Banke Poštanska štedionica da redovno dostavlja gotovinu za isplatu penzija i da je nedostatak novca na šalterima posledica neadekvatne distribucije i organizacije unutar Pošte. U saopštenju se navodi da je upravo banka odgovorna za aktuelni problem.

Iz Pošte ističu da decenijama organizuju isplatu penzija na više od 1.500 lokacija širom zemlje, uključujući dostavu na kućne adrese (i u najudaljenijim područjima), kao i putem mreže od 150 sopstvenih bankomata. Sistem, kako navode, funkcioniše po ustaljenim procedurama i na osnovu dugogodišnje saradnje sa Bankom Poštanska štedionica.

Međutim, dinamika isplate na šalterima i kućnim adresama direktno zavisi od pravovremenog i dovoljnog dotoka gotovine od banke. Pošta navodi konkretne brojke: u avgustu i septembru je od Banke Poštanska štedionica dobijala 100 odsto neophodnog i traženog gotovog novca.

Nedostatak novca na šalterima: Pošta prebacuje krivicu na banku – stiglo samo 37 odsto

Za oktobarsku isplatu banka je odobrila samo 50 odsto traženog iznosa, dok je za isplatu 10. novembra odobrila i dostavila svega 37 odsto ukupno traženog i neophodnog novca.

– Aktuelni nedostatak gotovog novca na šalterima pošta upravo je posledica ovakvog postupanja Banke Poštanska štedionica – navodi se u saopštenju. Pošta ostavlja korisnicima i javnosti da procene da li se sa 37 odsto dostavljenih sredstava mogu izmiriti sve potrebe u danima isplate penzija.

Kao akcionar i strateški partner banke, Pošta Srbije poziva odgovorne u Banci Poštanska štedionica da prilikom operativnih odluka imaju u vidu da prioritet moraju biti penzioneri i njihov nesmetan, brz i pouzdan pristup zasluženim primanjima.

Zaječaeonline/Komitet

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