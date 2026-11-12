Na obeležavanju 70. godina Ateljea 212 zatražena smena v.d. direktora Ljubiše Ristića

U Ateljeu 212 je večeras obeležen 70. rođendan pozorišta. Većina članova glumačkog ansambla zatražila hitno razrešenje njihovog v.d. direktora Ljubiše Ristića.

Na konferenciji za novinare kojoj su prisustvovali i glumci iz nekoliko drugih pozorišta pročitano je saopštenje.

Navedeno je da “većina zaposlenih u Ateljeu 212 oseća dužnost da javnost upozna sa razmerama finansijske krize u koju se pozorište dovodi”.

Ukazano je na “nesavesno poslovanje Ristića, koje direktno ugrožava funkcionisanje, budućnost i opstanak ove institucije”.

Kao “najdrastičniji pokazatelj takvog upravljanja”, navedeno je da su rashodi na ime izmenjenih ugovora za honorarne saradnike za samo mesec dana dostigli otprilike 13 miliona dinara.

Kako su dodali, “razlika od četiri miliona dinara je posledica namere v.d. direktora da finansijski podstiče honorarno angažovanje”.

– Ovakav pristup ne samo da pokazuje nerazumevanje specifičnosti rada javne ustanove kulture, već otvara i ozbiljnu sumnju da se zapravo sprovodi postepeno razgrađivanje postojećeg ansambla – ocenili su glumci.

U pročitanom saopštenju se dodaje da Ristić nije našao za shodno da se upozna ni sretne sa ansamblom.

Na obeležavanju 70. godina Ateljea 212 zatražena smena v.d. direktora Ljubiše Ristića

– Pokazalo se da takav model ne donosi uštede, već dodatne troškove, narušava odnose unutar kolektiva i dovodi u pitanje umetnički kontinuitet i identitet Ateljea 212 – tvrde glumci.

Gradska sekretarka za kulturu Jelena Medaković ponudila je imenovanje novog UO koji bi zatim raspisao konkurs za upravnika.

U saopštenju je navedeno da glumci ne žele “da se u ovakvim okolnostima, bez utvrđivanja odgovornosti za postojeće stanje, donose dugoročne odluke”.

– Sindikat Ateljea 212 zahteva: Hitno razrešenje Ristića. Imenovanje novog vršioca dužnosti, iz redova zaposlenih, a na predlog kolektiva, koji će obezbediti zakonito, odgovorno i stabilno upravljanje – istaknuto je u saopštenju.

Zatraženo je “revidiranje štetnih ugovora koji opterećuju rad i finansijsko poslovanje pozorišta”, kao i “odlaganje konkursa za direktora do trenutka veće političke i institucionalne stabilnosti, kada će postojati uslovi za njegovo legitimno i odgovorno sprovođenje”.

Prisutnima su se obratili glumci još nekoliko pozorišta, a članica pozorišta “Boška Buhe”, kao i član UO iz reda zaposlenih i njihovog sindikata Boba Latinović je nabrojala probleme sa kojim se suočava u radu njihova kuća, zatraživši smenu Medaković i “pretresanje rada gradskog sekretarijata”.

Zajčaronline/Tanjug/M.M.

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