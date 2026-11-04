RHMZ: Tokom dana oblačno i hladno, krajem dana prestanak padavina
U Srbiji će danas biti oblačno i hladno. Slabe padavine se očekuju pretežno u centralnim i južnim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Krajem dana očekuje se postepeni prestanak padavina.
Duvaće slab i umeren, severni i severozapadni vetar, a temperatura će se kretati od pet do 10 stepeni stepeni, u Negotinskoj Krajini oko 13 stepeni.
U Zaječaru danas oblačno i suvo. Duvaće slab, jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 8° C, maksimalna dnevna 9° C.
Zajecaronline/N. S.
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