Potrebna novčana pomoć za dalju podršku igraonici dece obolele od malignih bolesti

Udruženje roditelja dece obolelih od malignih bolesti “Zvončica” pri Institutu za zdravstvenu zaštitut majke i deteta “Dr Vukan Čupić” oživelo je igraonicu u “Roditeljskoj kući” zahvaljujući humanitarnoj fondaciji. Da bi se ovaj važan projekat nastavio, potrebna je finansijska pomoć, izjavila je danas Irina Ban, izvršna direktorka tog udruženja.

“Nakon višegodišnje pauze izazvane pandemijom koronavirusa, naš tim psihologa, socijalnih radnika, pedagoga, likovnih i muzičkih umetnika svakodnevno je tu da deci omogući ono što im je u ovom periodu života možda najpotrebnije – da se igraju. Uz značajnu podršku Intesa Fondacije, ponovo smo oživeli igraonicu u našoj Roditeljskoj kući”, rekla je za Tanjug. Kako je navela, neko igra društvene igre, neko slika, peva ili vežba. Neko se smeje, a neko sedi sa strane i radi nešto sasvim svoje, ali svi su zajedno.

Potrebna novčana pomoć za dalju podršku igraonici dece obolele od malignih bolesti

“Često je igra ono što je deci potrebno da makar na trenutak budu samo deca. Da se smeju, stvaraju, druže i zaborave na bolničke dane. Da njihovo detinjstvo ne stane zbog lečenja, a da lečenje bude manje bolno i traumatično”, rekla je Ban.

Roditeljska kuća pri Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ otvorena je 2010. godine.

U njoj borave deca koja se u Institutu leče od malignih i drugih retkih bolesti, zajedno sa svojim roditeljima. Prema njenim rečima, već 16 godina o ovoj kući brine Udruženje „Zvončica“, isključivo zahvaljujući donacijama i podršci ljudi dobre volje i društveno odgovornih kompanija.

“Da bismo nastavili ovaj važan projekat Igraonice i omogućili deci da svakodnevno imaju prostor za igru, druženje, kreativnost i bezbrižne trenutke, potrebna nam je finansijska pomoć. Zato pozivamo sve ljude dobre volje da, u skladu sa svojim mogućnostima, podrže naš rad uplatom na tekući račun 205-25693-27 ili slanjem SMS poruke sa sadržajem 13 na broj 2407”, rekla je Ban.

Ona je uputila apel za pomoć da se pre zime deci obezbedi siguran i prijatan boravak u Roditeljskoj kući, a njihovim roditeljima pruži makar malo manje strepnje, straha i brige za živote njihove dece. “Jer, dok traje lečenje, detinjstvo ne sme da čeka. Pomozimo im da se igraju, smeju, stvaraju i budu ono što i jesu – deca”, rekla je Ban.