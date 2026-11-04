Španski ministar saobraćaja podneo ostavku nakon dve teške železničke nesreće

Španski ministar saobraćaja Oskar Puente podneo je sinoć ostavku nakon dve teške železničke nesreće, koje su se dogodile u Španiji u periodu kraćem od godinu dana. Naveo je da je to učinio iz razloga političkog dostojanstva i odgovornosti.

Puente je odluku saopštio tokom obraćanja Stalnoom odboru španskog Kongresa, telu koje garantuje institucionalni kontinuitet donjeg doma španskog parlamenta. U utorak je odgovarao na pitanja poslanika o železničkoj nesreći u Urdi, u kojoj je poginulo 69 osoba, dok je više desetina povređeno.

“Ministar ne može da ostane na funkciji nakon dve nesreće ovakvih razmera za manje od godinu dana. To je pitanje političkog dostojanstva, doslednosti i političke empatije”, izjavio je Puente.

On je rekao da je odluku o povlačenju doneo neposredno nakon poslednje tragedije. Ali i da nije želeo ranije da je obelodani dok ne obezbedi kratkoročnu bezbednost železničke mreže.

Španski ministar saobraćaja podneo ostavku nakon dve teške železničke nesreće

Puente je istakao da njegov odlazak smatra “neophodnim i pozitivnim potezom za zemlju i demokratiju”. Ujedno je i dodao da se “bol porodica stradalih ne može porediti sa njegovim osećanjima”.

Tokom višesatne sednice, predstavnici opozicionih Narodne partije i stranke Voks oštro su kritikovali njegovu reakciju na nesreće i zatražili njegovu ostavku. Takođe su odgovornost za stanje železničkog sistema zatražili i predstavnici više stranaka koje podržavaju vladu.

Pojedini poslanici ukazali su na dugogodišnje probleme u održavanju i ulaganjima u železničku infrastrukturu. Ocenili su da se uzroci tragedija ne mogu svesti na pojedinačne ljudske greške.

Puente je, takođe, potvrdio da neće biti nosilac liste Španske socijalističke radničke partije (PSOE) u izbornoj jedinici Valjadolid na narednim parlamentarnim izborima.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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