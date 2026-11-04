Rumunija na udaru nevremena, izdato najviše upozorenje: Strahuje se od poplava

Obilne padavine zahvatile su jug Rumunije, meteorolozi su izdali narandžasto i žuto upozorenje za više oblasti. U okrugu Konstanca na snazi i crveni hidrološki alarm zbog opasnosti od poplava.

Od 10 časova na području okruga Konstanca aktivirano je narandžasto meteorološko upozorenje zbog obilne kiše. Očekuje se da će pasti između 30 i 35 litara kiše po kvadratnom metru. U pojedinim delovima juga i jugoistoka okruga količina padavina mogla bi da dostigne i 50 litara.

Istovremeno, žuti meteo-alarm obuhvata Bukurešt i okruge Dolž, Olt, Teleorman, Đurđu, Kalaraši, Jalomica, Konstanca i Ilfov. Upozorenje je na snazi do srede u 10 časova.

U ovim oblastima očekuje se od 20 do 30 litara kiše po kvadratnom metru. Lokalno moglo da padne i više od 35 litara, prenosi Observator.

Prema meteorološkoj prognozi, u narednom periodu zadržaće se hladno i oblačno vreme, uz povremeno obilne padavine. Očekuje se dodatnih 10 do 20 litara kiše po kvadratnom metru.

Rumunija na udaru nevremena, izdato najviše upozorenje: Strahuje se od poplava

Duvaće povremeno pojačan vetar, sa udarima od 50 do 60 kilometara na sat. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 9 i 10 stepeni, dok će jutarnja biti od 5 do 6 stepeni.

Meteorolozi su najavili i posebno upozorenje za Bukurešt zbog kiše i jakog vetra.

Ovo upozorenje će važiti od 3. novembra u 10 časova do 4. novembra u 10 časova.

Nacionalni institut za hidrologiju i upravljanje vodama (INHGA) izdao je crveni hidrološki alarm zbog opasnosti od poplava.

Hidrologi upozoravaju na mogućnost značajnog slivanja vode sa padina, pojave bujica i naglog porasta vodostaja. Zbog toga postoji opasnost od ozbiljnih lokalnih poplava i dostizanja, odnosno prekoračenja granica odbrane od poplava.

Najugroženije su reke u istočnom delu okruga Konstanca, južno od kanala Dunav–Crno more. Posebna pažnja usmerena je na slivove Tatlageakul Mare i Tatlageakul Mik, gde se očekuju izraženije i intenzivnije hidrološke pojave.

O izdatom upozorenju obavešteni su rumunsko Ministarstvo životne sredine, voda i šuma, Generalni inspektorat za vanredne situacije, Nacionalna uprava „Rumunske vode“, Ministarstvo unutrašnjih poslova, mediji i nadležne vodoprivredne institucije.

Zaječaronline/Srbijadanas/M.M.

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