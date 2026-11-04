Panika na kruzeru: Evakuisano više od hiljadu osoba zbog dojave o bombi

Kruzer “Crown Iris”, koji je trebalo da isplovi iz grčke luke na ostrvu Siros ka izraelskoj luci Haifa, evakuisan je u utorak. Kruzer je evakuisan nakon dojave o mogućoj postavljenoj eksplozivnoj napravi na trupu broda. Istraga je u toku, prenosi grčki javni servis ERT.

Evakuacija putnika počela je nešto posle 19 časova po lokalnom vremenu. Oni će biti smešteni u prostorije koje je obezbedila opština Siros i Ermupoli. Tamo će ostati do završetka bezbednosnih provera, preneo je grčki javni servis ERT.

Na brodu, koji plovi pod zastavom Paname, nalazilo se 940 putnika i 597 članova posade, odnosno ukupno 1.537 osoba.

Prema dostupnim informacijama, nepoznata osoba je putem pomorske radio-veze VHF obavestila kruzer da se na njegovom podvodnom delu nalazi eksplozivna naprava. Kapetan broda odmah je o tome obavestio lučke vlasti na Sirosu. Pripadnici obalske straže, uz pomoć psa obučenog za otkrivanje eksploziva i privatnog ronioca, pregledali su brod. Dok je na lice mesta upućena i specijalna jedinica obalske straže.

Prvim pregledom nije pronađena eksplozivna naprava. Očekuje se da stručnjaci obalske straže obave dodatne provere pre nego što kruzer nastavi putovanje.

Dojava o bombi na brodu usledila je istog dana kada je najmanje sedam aviona u Evropi dobilo pretnje bombom. To je izazvalo poremećaje u avio-saobraćaju, iako eksplozivne naprave nisu pronađene.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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