Panika na kruzeru: Evakuisano više od hiljadu osoba zbog dojave o bombi
Kruzer “Crown Iris”, koji je trebalo da isplovi iz grčke luke na ostrvu Siros ka izraelskoj luci Haifa, evakuisan je u utorak. Kruzer je evakuisan nakon dojave o mogućoj postavljenoj eksplozivnoj napravi na trupu broda. Istraga je u toku, prenosi grčki javni servis ERT.
Evakuacija putnika počela je nešto posle 19 časova po lokalnom vremenu. Oni će biti smešteni u prostorije koje je obezbedila opština Siros i Ermupoli. Tamo će ostati do završetka bezbednosnih provera, preneo je grčki javni servis ERT.
Na brodu, koji plovi pod zastavom Paname, nalazilo se 940 putnika i 597 članova posade, odnosno ukupno 1.537 osoba.
Prema dostupnim informacijama, nepoznata osoba je putem pomorske radio-veze VHF obavestila kruzer da se na njegovom podvodnom delu nalazi eksplozivna naprava. Kapetan broda odmah je o tome obavestio lučke vlasti na Sirosu. Pripadnici obalske straže, uz pomoć psa obučenog za otkrivanje eksploziva i privatnog ronioca, pregledali su brod. Dok je na lice mesta upućena i specijalna jedinica obalske straže.
Prvim pregledom nije pronađena eksplozivna naprava. Očekuje se da stručnjaci obalske straže obave dodatne provere pre nego što kruzer nastavi putovanje.
Dojava o bombi na brodu usledila je istog dana kada je najmanje sedam aviona u Evropi dobilo pretnje bombom. To je izazvalo poremećaje u avio-saobraćaju, iako eksplozivne naprave nisu pronađene.
Zajecaronline/Tanjug/N. S.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama. Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih, ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića. Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. Ali i pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
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