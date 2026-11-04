Avion na letu Beograd-Moskva vraćen u Beograd zbog bezbednosnih provera u vezi sa jednim putnikom

Kompanija Er Srbija saopštila je sinoć da se avion koji je bio na redovnom letu JU134 na relaciji Beograd-Moskva vraća u Beograd. Vraćen je jer je ta kompanija od nadležnih aerodromskih službi primila informaciju koja je zahtevala sprovođenje dodatnih bezbednosnih provera u vezi sa jednim putnikom.

Kako se navodi u saopštenju, u skladu sa dobijenim instrukcijama i svim važećim bezbednosnim propisima, doneta je odluka da se avion vrati u Beograd. Vraćen je kako bi sve neophodne procedure bile sprovedene u potpunosti.

“Kontrola putnika i prtljaga sprovodi se u nadležnosti aerodromskog sistema bezbednosti i odgovarajućih službi”, dodaje se u saopštenju.

Kompanija je postupila u skladu sa instrukcijama nadležnih organa i svim važećim procedurama. “Posada Er Srbije postupala je u potpunosti u skladu sa utvrđenim procedurama i najvišim bezbednosnim standardima”, navodi se u saopštenju.

Avion na letu JU134 poleteo je sa Aerodroma “Nikola Tesla” u Beogradu u 18.48 časova po lokalnom vremenu.

Nakon okončanja svih neophodnih procedura od strane aerodromskih službi i dobijanja potrebnih odobrenja, putnici će blagovremeno biti obavešteni o nastavku svog putovanja, dodaju iz Er Srbije.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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