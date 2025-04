RHMZ POPALIO ALARME U POLA SRBIJE!

U Srbiji će danas u većem delu dana biti umereno do potpuno oblačno. Dok se posle podne očekuju prolazne padavine u Vojvodini, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji i sa uslovima za lokalne pljuskove sa grmljavinom. A na visokim planinama očekuje sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren vetar, na severu Vojvodine i u planinskim predelima povremeno jak, severnih pravaca, dok će temperature biti od tri do 10 stepeni, na severoistoku Srbije do 18.

RHMZ POPALIO ALARME

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, u pojedinim delovima grada sa pojavom kratkotrajne kiše. Posle podne i sa uslovima za lokalni pljusak, a najviša dnevna temperatura biće oko 14 stepeni. U narednih nedelju dana vreme će biti promenljivo, sa povremenom pojavom kiše i lokalnih pljuskova, a porast temperature očekuje se tek od utorka, 8. aprila.

U predelu Bačke, Banata, Pomoravlja i istočne Srbije biće na snazi žuti meteoalarm zbog grmljavine. Žuti meteolaram inače znači da vreme može biti opasno (potencijalno).

– Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike – objašnjavaju iz RHMZ.

ZajecarOnline/Hypetv/J.V.

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB!

“Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.