Rezultati utakmica Zaječarske okružne lige 11.kola

U subotu i nedelju odigrane su utakmice 11.kola Zaječarske okružne lige.

Omladinac je bio bolji od Šljivara 1:0, Osnić je savladao OFK 019 sa 2:0,Bsk je postigao čak 7 golova u utakmici sa ekipom Kosovo koja nije postigla poen, Rudar Vrška Čuka je sa 3:0 savladala Graničar. FSU Kraljevica je izgubila od Rgotine 0:1, Hajduk je sa 3:1 savlado Midžor,dok je Ozren izgubio od OFK Knjaza 0:1. Rudar Podvis je od Malinika izgubio 4:5.

Nakon 11 kola prvo i drugo mesto na tabeli dele BSK I OFK Knjaz sa 28 bodova, treći je Hajduk sa 25 bodova. Poslednja dva mesta bez bodova zauzimaju OFK 019 i Rudar.

Zajecaronline/srbijasport.net/N.B.

