Rezultati utakmica 4.kola Zaječarske okružne lige

08.09.2025.
FOTO: ilustracija/pixabay.com

Proteklog vikenda odigrane su utakmice 4. kola Zone „Istok“.

Rajko Mitić je sa 3:0 savladao Trebič, Rtanj Lužnicu sa 4:1. Timočanin je bio bolji od Hajduk Veljka 2:0, Branik je sa 1:0 savladao ekipu Tanasko Rajić, a OFK Slatina sa 4:0 SFU Rudar.

Gnjilan je izgubio od ekipe Balkanski 0:6.

Nakon 4. odigrana kola na tabeli je prvi Balkanski sa 12 osvojenih bodova, sledi OFK Slatina sa 10 i na trećem mestu Timočanin sa 9 poena.

Pretposlednji na tabeli je Gnilan sa 3 boda, a poslednji je Trebič bez bodova.

Zajecaronline/srbijasport.net/N.B.

