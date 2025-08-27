REGISTROVAN ZEMLJOTRES JAČINE 6 STEPENI! Evo gde je bio epicentar, ovo su detalji

Zemljotres jačine 6,0 stepeni Rihterove skale pogodio je danas severoistočnu obalu kineskog regiona Tajvana, saopštila je tajvanska meteorološka uprava.

U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 112 kilometara i da se potres osetio u glavnom gradu Tajvana, Tajpeju.

Za sada nema podataka o eventualno povređenima ili šteti, preneo je Rojters.

Zajecaronline/Hypetv.rs/Alo/N.B.

