REDOVNI LOKALNI IZBORI U NEGOTINU

Žitelji Negotina danas glasaju na 72 biračka mesta.

Prema rečima iz Izborne komisije opštine Negotin, biračka mesta su otvorena na vreme tačno u 7 časova i nije bilo nikakvih nepravilnosti.

Vladica Gavrilović predsednik izborne komisije na biračkom mestu broj 2 je rekao da je biračko mesto otvoreno na vreme kao i da sve protiče u najboljem redu. Do 11 časova kaže da je izašlo otprilike oko 160 glasača i ističe da se u popodnevnim časovima očekuje jača izlaznost.

Dobrivoje Jovanović predsednik izborne komisije na biračkom mestu broj 1 naglašava da nikakvih nepravilnosti nije bilo tokom glasanja.

”Biračko mesto broj 1 je otvoreno na vreme, tačno u 7 časova, i sve za sada ide po protokolu” kaže Jovanović i dodaje da je do 11 časova na biračkom mestu broj 1 izašlo oko 150 glasača od 950 upisanih.

Na teritoriji opštine, pravo glasa ima 35.617 građana. Glasa se na 72 biračka mesta , od kojih su 17 u Negotinu a 55 u

krajinskim selima.

Zajecaronline/N.B.

