Radujko: FSS radi na smanjenju broja učesnika Superlige Srbije

FSS radi na smanjenju broja učesnika Superlige Srbije

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Branko Radujko potvrdio je danas da FSS radi na smanjenju broja učesnika Superlige Srbije. SLS trenutno broji 16 klubova.

“Svaki put se vidi na međunarodnom planu, a takve su i analize UEFA, da je ključni problem nivo konkurentnosi u našoj ligi. To je jako zabrinjavajuće i mi radimo na tome da stvorimo sistem koji će obezbediti da svaka utakmica bude važna i da je to jedini put da se naši igrači razvijaju. Treba da bude borba za svaki bod i da jako mali broj mesta na tabeli bude nebitan. Gore su mesta za Evropu, dole za ispadanje. Da se svako bori da ne bude u grupi za ispadanje. Onda ćemo imati svaki meč na najprofesionalnijem nivou i to je neophodno za igrače i da naši klubovi budu konkurenti u inostranstvu i da iz naše lige izlaze reprezentativci. Ovo ne pričamo napamet, procenjivali smo sve“, rekao je Radujko na konferenciji za medije u Staroj Pazovi.

Tokom konferencije, Aleksandar Kolarov je promovisan u novog selektora mlade reprezentacije Srbije.

“Danas imamo osnov, detaljna istraživanja i analize UEFA i instituta koji sarađuju sa UEFA. Kako će izgledati, potreban je dijalog unutar zajednice. Neke stvari jesu dobre, igrali smo nekoliko godina evropska takmičenja, ali imamo dramatičan pad srpskih igrača u Top 250 evropskih klubova“, dodao je generalni sekretar FSS.

“Nije presušio talenat, ali moramo da odgovorimo adekvatnim merama da talentovani igrači igraju konkurente i snažne mečeve. Bolje je da igrači igraju i u drugoj ligi, nego da sede na klupi u Prvoj ligi. Uzmite primere Maksimovića i Nedeljkovića. Bili su u omladinskom timu Zvezde, razvijali su se u nižoj ligi, pa se vratili u prvi tim i postali reprezentativci“, istakao je Radujko.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.