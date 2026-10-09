Radovi u ulici Pana Đukića, u centru Zaječara, privode se kraju

U ulici Pana Đukića u toku je završna faza asfaltiranja. Saobraćajnica se uređuje u širini od osam metara i dužini od 22o metara. Ukupna vrednost investicije je 17 miliona dinara.

Radove je obišao gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović sa saradnicima.

Tom prilikom je istakao: “Radovi u ulici Pana Đukića privode se kraju. Reč je o saobraćajnici koja se nalazi u samom centru grada i čije uređenje ima značaj za svakodnevno funkcionisanje ovog dela grada. Nastavljamo sa uređenjem putne infrastrukture, kako u gradskim ulicama, tako i na seoskom području.”

Zajecaronline/Grad Zajecar/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!