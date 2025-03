RAČUN ZA STRUJU VAM JE PREVISOK? Ovi trikovi mogu vam uštedeti mnogo novca!

RAČUN ZA STRUJU VAM JE PREVISOK?

U poslednje vreme, računi za struju neprestano rastu, a mnogi ne znaju kako da smanje potrošnju bez velikih odricanja. Dobra vest je da postoje jednostavni trikovi koji vam mogu pomoći da uštedite na računima, a da pritom ne narušite kvalitet života. Evo kako da smanjite troškove i ostvarite značajnu uštedu!

1. Zamenite obične sijalice LED osvetljenjem

LED sijalice troše i do 80% manje struje od klasičnih sijalica i imaju mnogo duži vek trajanja. Iako su inicijalno skuplje, dugoročno donose veliku uštedu.

2. Isključujte uređaje koje ne koristite

Čak i kada su ugašeni, uređaji poput televizora, punjača i računara troše struju ako su uključeni u utičnicu. Rešenje? Koristite produžne kablove s prekidačem i gasite ih kada nisu u upotrebi.

3. Pametno koristite veš mašinu i mašinu za sudove

Perite veš i sudove samo kada su mašine pune i koristite programe sa nižim temperaturama. Na taj način smanjujete potrošnju struje i vode.

4. Ne ostavljajte svetla upaljena u praznim prostorijama

Nema potrebe da vam svetla gore u svim sobama – naviknite se da gasite svetlo kada izlazite iz prostorije. Automatski senzori mogu dodatno pomoći u smanjenju potrošnje.

5. Racionalno koristite grejanje i hlađenje

Zimi smanjite temperaturu u prostoriji za samo 1°C – to može sniziti račun i do 10%! Leti koristite ventilatore umesto klima uređaja kada je to moguće.

6. Ne ostavljajte frižider otvorenim duže nego što je potrebno

Svaki put kada otvorite frižider, on troši dodatnu energiju da ponovo ohladi unutrašnjost. Držite vrata zatvorenim što je više moguće i redovno čistite kondenzator.

7. Investirajte u energetski efikasne uređaje

Kada kupujete nove kućne aparate, birajte one sa oznakom A++ ili A+++. Možda su skuplji u startu, ali troše značajno manje struje, što se brzo isplati.

Primena ovih jednostavnih trikova može drastično smanjiti vaš račun za struju. Počnite danas i već sledeći mesec primetićete razliku!

ZaječarOnline/O.B.