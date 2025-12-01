„Putevi Srbije“: Najduža zadržavanja za kamione na Batrovcima, putnička vozila prolaze bez čekanja

Javno preduzeće “Putevi Srbije” saopštilo je danas, na osnovu informacija Uprave granične policije u 13.15 časova da su za teretna vozila najduža zadržavanja na graničnom prelazu Batrovci, gde se na izlazu čeka 420 minuta.

Na prelazu Šid teretna vozila na izlazu čekaju 300 minuta, na prelazu Kelebija 180, na Horgošu 90, dok na graničnom prelazu Sremska Rača čekaju 60 minuta.

Putnička vozila prolaze bez čekanja

Na ostalim graničnim prelazima, kao i na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!