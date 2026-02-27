Putem interneta prevarile više starijih građana: PU Zaječar poziva na oprez!

Pripadnici Policijske uprave u Zaječaru, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, intenzivno rade na identifikaciji osoba koje su, kako se sumnja, putem interneta prevarile više starijih građana.

One su starijim sugrađanima putem društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju nudili sigurnu i brzu zaradu ukoliko ulože novac u svetske berze i trgovinu naftom, pozajmice uz minimalne kamatne stope i otkup akcija po visokim cenama, a od njih su tražili da se registruju na lažnim platformama i uplate depozit, kao i da im dostave lične podatke.

Potom su građanima dostavili ugovore ili prikazivali fiktivnu dobit kako bi ih naveli da uplate veće sume novca, nakon čega su prekidali svaku komunikaciju, brišući tragove.

”Apelujemo na građane da budu oprezni i ne uplaćuju novac nepoznatim osobama koje obećavaju brzu zaradu ili kredite putem društvenih mreža, kao i da svaku takvu komunikaciju prijave Policijskoj upravi u Zaječaru ili najbližoj policijskoj stanici, kao i pozivom na broj 192.”, navodi se u saopštenju PU Zaječar.

