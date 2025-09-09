Društvo Izdvajamo Vesti zanimljivosti

PUŠENJE ZABRANJENO SKORO SVUDA! Evo gde sve važi nova zabrana čak i za elektronske cigarete

09.09.2025.
foto: Pinterest

PUŠENJE ZABRANJENO SKORO SVUDA! Evo gde sve važi nova zabrana čak i za elektronske cigarete

Opšta polemika vodi se oko zabrane elektronskih cigara u zatvorenim prostorima. Sve je više zemalja koje uvode ove zabrane.

Španski Savet ministara danas je usvojio nacrt reforme zakona o duvanu čija glavna mera se odnosi na zabranu pušenja na terasama restorana i u sportskim objektima. Istovremeno se elektronske cigarete izjednačavaju sa konvencionalnim duvanom.

PUŠENJE ZABRANJENO SKORO SVUDA!

foto:Pinterest

Novim zakonom će takođe prvi put maloletnicima biti zabranjeno korišćenje duvana, a ne samo njegova prodaja, prenosi Pais. Pre nego što stupi na snagu, zakon mora da bude usvojen u parlamentu, u kojem ne uživa apsolutnu većinu.

Pušenje bi prema novom zakonu bilo zabranjeno ne samo na terasama restorana, već i u blizini ulaza u javne zgrade, zdravstvene centre, škole i igrališta.

Zabrana bi takođe bila proširena na zatvorene ili otvorene prostore u zdravstvenim ustanovama, univerzitetima, sportskim objektima, bazenima i drugim javnim prostorima.

Ministarka zdravlja Monika Garsija navela je da bi novi zakon „vratio Španiju u prvu liniju borbe protiv duvana“, uprkos tome što ne sadrži sve mere koje je ona prvobitno planirala.

Zajecaronline/Hypetv.rs/alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: Hype TV

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar