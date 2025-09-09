PUŠENJE ZABRANJENO SKORO SVUDA! Evo gde sve važi nova zabrana čak i za elektronske cigarete

Opšta polemika vodi se oko zabrane elektronskih cigara u zatvorenim prostorima. Sve je više zemalja koje uvode ove zabrane.

Španski Savet ministara danas je usvojio nacrt reforme zakona o duvanu čija glavna mera se odnosi na zabranu pušenja na terasama restorana i u sportskim objektima. Istovremeno se elektronske cigarete izjednačavaju sa konvencionalnim duvanom.

Novim zakonom će takođe prvi put maloletnicima biti zabranjeno korišćenje duvana, a ne samo njegova prodaja, prenosi Pais. Pre nego što stupi na snagu, zakon mora da bude usvojen u parlamentu, u kojem ne uživa apsolutnu većinu.

Pušenje bi prema novom zakonu bilo zabranjeno ne samo na terasama restorana, već i u blizini ulaza u javne zgrade, zdravstvene centre, škole i igrališta.

Zabrana bi takođe bila proširena na zatvorene ili otvorene prostore u zdravstvenim ustanovama, univerzitetima, sportskim objektima, bazenima i drugim javnim prostorima.

Ministarka zdravlja Monika Garsija navela je da bi novi zakon „vratio Španiju u prvu liniju borbe protiv duvana“, uprkos tome što ne sadrži sve mere koje je ona prvobitno planirala.

