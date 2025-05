PUKLA BRUKA! Pejović KRIJE GODINAMA MNOGO MLAĐU ŠVALERKU! EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE! Ovo im je TAKTIKA za TAJNE SUSRETE?

Iako ima zakonitu ženu i odraslu punoletnu decu, naizgled harmoničan odnos sa istim, pevač Aco Pejović već nekoliko godina najviše vremena provodi sa mnogo mlađom ljubavnicom.

Pevač ili šarmer, kako ga mnoge pripadnice lepšeg pola nazivaju, nije mnogo puta bio zaljubljen. Sve dok se u njegov život nije pojavila mlada Anja.

Posvećen, požrtvovan, veran momak, epiteti su kojima ga najčešće opisuju najbliži prijatelji.

One koje su ga ostavljale, ali i one koje je on ostavljao, međutim, njoj nije mogao ni dan danas da odoli. Uz činjenicu da i dalje ima ženu.

Veliki vernik i čovek koji potencira porodične vrednosti, ipak je zabrljao i zaljubio se, kada je probao “zabranjeno voće”.

Aca i Anja kao u meksičkoj sapunici! Glavni akteri ne mogu da odole jedno drugom

Hype je pre par meseci, prvi, ekskluzivno od izvora bliskom nevernom pevaču raskrinkao njegovu aferu sa 25 godina mlađom devojkom, Anjom Adamović.

Sada vam donosimo nove detalje ove afere epskih razmera.

Inače, devojka koja je “ukrala” njegovo srce živi u Boru, kod majke i oca, a kako se pisalo, Pejović se sa njom redovno sastaje tajno.

Porodica ljubavnice:

Kako ekskluzivno Hype saznaje od izvora bliskog porodici, njena majka je iz Bora, Maja Adamović.

Nesuđeni Acin svekar je poznati gitarista, koji je u narodu poznat pod nadimkom “Kajga”.

S obzirom da je njihova ljubavna romansa puna turbulencija i trnovitog puta, mlada izabranica ima problema sa porocima,. navodi izvor za Hype.

Ona je morala navodno da potraži stručnu pomoć, s obzirom da se duže vreme borila sa zavisnošću.

Kako saznajemo od izvora za Hype, ona se sada nalazi na lečenju od psihoaktivnih supstanci. Na klinici za odvikavanje. Kod svojih roditelja – navodi dobro obavešten izvor za Hype.

Ovaj tajni par spojila je upravo Anjina drugarica, Milica Pejović, koja ju je upoznala sa pevačem., navodi izvor za Hype.

Njihova taktika je bila da se Anja predstavlja kao Acin fan, kako bi na sve načine pokušali da aferu drže daleko od očiju javnosti. – otkriva izvor.

Taktika preljubnika

Zgodna ljubavnica redovno đuska na njegovim nastupima i ide na turneje, ali onda nakon istih završe zajedno u hotelskoj sobi.

Da ne razmišljaju dovoljno, ukazuje i činjenica da neretko objave iste kadrove iz hotelske sobe. Pa se jasno može potvrditi da su zajedno, što ih često i oda.

Posesivna i ljubomorna

Kako je Hype ranije pisao, mlada izabranica i te kako ima momente kada Aci pravi velike probleme i turbulencije u životu.

Atraktivna Anja ne može da podnese da on neće da ostavi ženu zbog nje. – tvrdio je izvor za nas.

PUKLA BRUKA! Pejović KRIJE GODINAMA MNOGO MLAĐU ŠVALERKU! EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE! Ovo im je TAKTIKA za TAJNE SUSRETE?

Anja često kada Pejović odluči da se smiri i skrasi pored svoje zakonite supruge, u nameri da mu se osveti, aktivira svoje društvene mreže.

U trenucima kada se Pejović vraćao porodici, ona je gasila Instagram, a potom ga opet palila kada se pomire.

Bolje dobar razvod, nego loš brak

Pevač je svojevremeno progovorio o svom braku i svojoj zakonitoj ženi, pa i razvodu.

–Ljudi se razvode pa se razvode, dešava se. Bolje dobar razvod nego loš brak. Ljudi se naprosto mimoiđu u nekim stvarima, ja hvala Bogu imam sreće. – govorio je, pa dodao:

PUKLA BRUKA! Pejović KRIJE GODINAMA MNOGO MLAĐU ŠVALERKU! EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE! Ovo im je TAKTIKA za TAJNE SUSRETE?

–Mislim da je za brak najosnovnija stvar tolerancija. Da neke stvari možeš da tolerišeš i kada to uspeš i uvedeš sebe u to da možeš da istolerišeš neke greške. Naprosto svi smo mi različiti.”

“ Svi grešimo, ako ne znaš da oprostiš čemu svrha življenja. zajedničkog života i svega. Tolerancija je nešto što brak mora da ima. – zaključio je Pejović.

ZajecarOnline.

Čitajte Hypetv.rs portal, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads!

ČITAJTE NAS I NA HYPETV KANALIMA WHATSAPP, VIBER I TELEGRAM.

HYPE ZVEZDE

Prijavite se online putem linka OVDE, ali ako ne stignete da se prijavite – ne brinite, biće moguće i na licu mesta!

Adrenalin, dobra energija i prilika da baš ti postaneš nova HYPE zvezda!

OBAVEZNO pripremi:

– 1 BRZU pesmu

– 1 SPORU pesmu

(ili dve brze, ako želiš da zapališ binu! )

Dajte sve od sebe i pripremite se da ZABLISTATE!

Audicija u svim gradovima počinje u 12 časova.

Budite u toku! Zapratite našu Instagram stranicu.

Vidimo se!