PU Bor: Pronađena teleskopska palica, kombinovani nož i biber sprej

Policijski službenici PU u Boru zaustavili su juče u jutarnjim časovima, oko 6.20, u smeru ka Negotinu, vozilo marke „sitroen“, kojim je upravljao M. M. iz Zaječara, a sa kojim se u vozilu nalazio I. S. iz Zaječara.

Pregledom vozila policijski službenici su u levim prednjim vratima u pregradi pronašli jednu teleskopsku palicu, kombinovani nož i biber sprej.

Daljim postupanjem sa licem utvrđeno je da je M. M., sa adresom stanovanja u Zaječaru, odbornik u Skupštini grada Zaječara ispred liste „Promena u koju verujem”.

Svi predmeti su od lica oduzeti i protiv lica će biti podneta prekršajna prijava.

Zajecaronline/MUP/N.B.

