Prvi rezultati lokalnih izbora u Bajinoj Bašti

Nakon zatvaranja biračkih mesta, objavljeni su prvi rezultati lokalnih izbora u Bajinoj Bašti.

Lokalni izbori za odbornike Skupštine opštine Bajina Bašta održani su danas, a građani su birali predstavnike između šest izbornih lista.

Biračka mesta bila su otvorena od 7 do 20 časova, dok je izborna tišina trajala do njihovog zatvaranja.

Biračko mesto 16 — za listu Aleksandra Vučića 42, blokaderi 19

27 — od ukupno 77 za listu Aleksandra Vučića 58

26 — od ukupno 178 za listu Aleksandra Vučića 123

51, Slotuša — od ukupno 98 za listu Aleksandra Vučića 68

BM 16 — za listu Aleksandra Vučića 42, blokaderi 15

BM 28 — od ukupno 51 za listu Aleksandra Vučića 43

Šest lista u izbornoj trci

Na lokalnim izborima u Bajinoj Bašti učestvovalo je ukupno šest lista:

„Aleksandar Vučić – Bajina Bašta, naša porodica“ (koalicija: SPS, SRS, PUPS – Solidarnost i pravda, SNP, SNS) „Ujedinjeni za Bajinu Baštu“ „Zdrava Srbija – Milan Stamatović“ „Socijaldemokratska partija Srbije – Marija Milosavljević“ „Grupa građana Izađi/izbori se za Bajinu Baštu – srpski liberali“ „Nestranački pokret za Bajinu Baštu“

Više od 21.000 birača na 52 mesta

U Bajinoj Bašti pravo glasa imalo je 21.464 upisanih birača, koji su glasali na ukupno 52 biračka mesta.

Skupština opštine Bajina Bašta ima 45 odborničkih mesta.

