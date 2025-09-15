Prosečna penzija od januara do juna realno veća za 6,2% nego pre godinu dana!

Prosečna penzija u Srbiji za period januar–jun 2025. godine iznosila je 50.685 dinara i bila je nominalno veća za 10,8 odsto, a realno za 6,2 procenta, u odnosu na isti period 2024. godine, izjavio je zamenik direktora Sektora za finansijske poslove u Direkciji Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Strahinja Kulić, objavljeno je na sajtu Fonda PIO.

On je na sednici Upravnog odbora Fonda PIO, na kojoj je usvojena informacija o finansijskom poslovanju fonda za prvih šest meseci ove godine, naveo da je finansijskim planom budžet fonda utvrđen u iznosu od 1.217,72 milijarde dinara.

Prosečna penzija od januara do juna realno veća za 6,2% nego pre godinu dana!

Prema njegovim rečima, prihodi i primanja u prvom polugodištu su iznosili 598,29 milijardi dinara, što je 49,13 odsto planiranih sredstava, od čega su prihodi od doprinosa iznosili 458,34 milijarde dinara, što predstavlja ostvarenje od 49,18 odsto u odnosu na planirana sredstva, a u odnosu na isti period prethodne godine ostvareni prihodi su veći za 14,02 odsto.

Kulić je istakao da su uplaćeni doprinosi od 1. januara do 10. septembra 2025. godine veći od planiranih za 19,8 milijardi dinara, odnosno 3,1 odsto, a u odnosu na isti period prethodne godine za 80 milijardi dinara, odnosno 13,8 odsto.

U prvom polugodištu 2025. godine, transferi iz budžeta ostvareni su sa 49,80 odsto u odnosu na planirana sredstva a učešće ukupnih transfera iz budžeta u finansiranju fonda u ovom periodu iznosilo je 22,26 odsto, za razliku od istog perioda prošle godine, kada je iznosilo 22,60 odsto.

Rashodi i izdaci fonda u prvoj polovini ove godine iznosili su 604,10 milijardi dinara, što je za 13,72 odsto više nego u istom periodu 2024. godine.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”…