Promocija knjige „Ptica na gozbi“ Nebojše Bradića u Kladovu

Promocija će biti održana u petak, 28. novembra 2025. godine, u 19.00 časova, u Biblioteci „Centar za kulturu“ Kladovo, na Pozorišnoj sceni Centra za kulturu.

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo sa posebnim zadovoljstvom poziva publiku na promociju knjige „Ptica na gozbi“, esejističkog dela uglednog pozorišnog stvaraoca i teoretičara Nebojše Bradića, u izdanju Sterijinog pozorja (Novi Sad, 2024).

Promocija knjige

Knjiga je objavljena u okviru edicije „Dramaturški spisi“, pod uredništvom dr Ruže Perunović, i donosi promišljene, duboke i intenzivne zapise o svetu pozorišta i o pitanjima koja pozorište postavlja savremenom čoveku.

O delu i stvaralaštvu autora govoriće: dr Milivoje Mlađenović, profesor i teatrolog iz Sombora, Aleksandar Milosavljević, teatrolog i kritičar kao i sam autor Nebojša Bradić…Moderator je Žaklina Nikolić, direktorka Biblioteke Centra za kulturu Kladovo.

Iz Centra za kulturu Kladovo pozivaju sve ljubitelje knjige, pozorišta i kulture da svojim prisustvom ulepšaju novembarsko veče susretom sa autorom čije delo ostavlja dubok i promišljen trag.

Promocija tek objavljenog književnog dela Nebojše Bradića, organizuje se u okviru projekta “Kazan Kult Kladovo 2025” koje sufinansira Ministarstvo kulture RS.

Zajecaronline/Centar za kulturu Kladovo/ N.B.

