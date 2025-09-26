Produžen rok za prijavu učenika na konkurs za stipendije i kredite!

Ministarstvo prosvete saopštilo je danas da je zbog velikog interesovanja učenika produžilo rok za prijavu na konkurs za učeničke stipendije i kredite do 10. oktobra.

Navode da se za dodelu učeničkih stipendija mogu prijaviti učenici prvog razreda srednje škole koji su u svim razredima od petog do osmog razreda osnovne škole postigli odličan opšti uspeh, odnosno učenici od drugog do četvrtog razreda srednje škole koji su u svim prethodno završenim razredima srednje škole postigli odličan opšti uspeh.

Za dodelu učeničkih kredita mogu se prijaviti i učenici srednjih škola od prvog do trećeg razreda srednje škole, koji se školuju za obrazovne profile u trogodišnjem trajanju koji su prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje utvrđeni kao deficitarna zanimanja.

Prijava se vrši elektronski, putem Portala za prijavljivanje na konkurs za učeničke i studentske kredite i stipendije.

Učeničke stipendije se daju nepovratno, dok se učenički krediti vraćaju u slučaju da učenik ne ispuni uslove propisane konkursom.

Za dodatna pojašnjenja i podršku za prijavu na Portal za kredite i stipendije može se obratiti imjelom na podrska-kreditistipendije@prosveta.gov.rs

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

