Produžen rok za prijavu učenika na konkurs za stipendije i kredite!
Ministarstvo prosvete saopštilo je danas da je zbog velikog interesovanja učenika produžilo rok za prijavu na konkurs za učeničke stipendije i kredite do 10. oktobra.
Navode da se za dodelu učeničkih stipendija mogu prijaviti učenici prvog razreda srednje škole koji su u svim razredima od petog do osmog razreda osnovne škole postigli odličan opšti uspeh, odnosno učenici od drugog do četvrtog razreda srednje škole koji su u svim prethodno završenim razredima srednje škole postigli odličan opšti uspeh.
Za dodelu učeničkih kredita mogu se prijaviti i učenici srednjih škola od prvog do trećeg razreda srednje škole, koji se školuju za obrazovne profile u trogodišnjem trajanju koji su prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje utvrđeni kao deficitarna zanimanja.
Prijava se vrši elektronski, putem Portala za prijavljivanje na konkurs za učeničke i studentske kredite i stipendije.
Učeničke stipendije se daju nepovratno, dok se učenički krediti vraćaju u slučaju da učenik ne ispuni uslove propisane konkursom.
Za dodatna pojašnjenja i podršku za prijavu na Portal za kredite i stipendije može se obratiti imjelom na podrska-kreditistipendije@prosveta.gov.rs
Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.
