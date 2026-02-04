Produžen rok za prijave u sistemu „Svoj na svome“ do 9. februara 2026. godine

Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 91/2025), propisano je da rok za podnošenje prijava ističe 5.2.2026. godine.

Usled velike zainteresovanosti za podnošenje prijava, koja je uzrokovala preopterećenje sistema „Svoj na svome“, rok za podnošenje prijava, produžava se za dodatna tri dana i ističe 9.2.2026. godine, u 00.00 časova.

Novonastale okolnosti predstavljju objektivan razlog za nepodnošenje prijave blagovremeno, a sve prijave, koje putem sistema „Svoj na svome“, budu predate do 9.2.2026. godine, u ponoć, smatraće se blagovremenim, bez obaveze dostavljanja dokaza o sprečenosti za podnošenje. Posebno se ističe da je u pitanju najkompleksniji digitalni sistem ikada stavljen u operativnu upotrebu u Republici Srbiji, kako po obimu podataka, tako i po složenosti pravnih i tehničkih procesa koje istovremeno podržava.

Za manje od dva meseca rada sistema podneto je više od 1,9 miliona prijava.

Na osnovu navedenog, produženje roka predstavlja opravdanu, razumnu i proporcionalnu meru, donetu u interesu građana i nesmetanog sprovođenja postupka.

Zajecaronline.com/zajecar.info/ N.B.

