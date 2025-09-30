Privremeno se obustavlja saobraćaj radi defilea „Balkan širi kolo kraj Timoka”

Privremeno se obustavlja saobraćaj za sve vrste vozila, radi defilea učesnika kulturno-umetničke manifestacije „Balkan širi kolo kraj Timoka”, u ul. Nikole Pašića, od Trga oslobođenja do crkve, u delu ul. Timočke bune, od ul. Nikole Pašića do Pozorišta i u ul. Svetozara Markovića, od Pozorišta do Trga oslobođenja, dana 05.10.2025. godine u vremenskom periodu od 11,00 č. do 12,00 č.

Zajecaronline/N.B.

