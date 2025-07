Privremena obustava saobraćaja zbog MOTO SKUPA!

Zbog održavanja tradicionalnog Moto skupa u Zaječaru, privremeno će biti obustavljan saobraćaj za sve vrste vozila, u subotu, 26. jula, u Ulici Nikole Pašića (od kružnog toka do Dositejeve ulice). Na Trgu Oslobođenja (kružni tok), zatim u Ulici Ljube Nešića (od kružnog toka do Jakšićeve ulice) i u Ulici Svetozara Markovića (od kružnog toka do Ulice Vojvode Mišića).

Saobraćaj će biti obustavljen u vremenu od 18.30 do 19.00 časova.

ZajecarOnline/J.V.

