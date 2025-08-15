Izdvajamo Sport Vesti

PRISTIGLA POJAČANJA – Partizan dobio dva nova igrača

15.08.2025.
Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

PRISTIGLA POJAČANJA – Partizan dobio dva nova igrača

Kako saznaje Meridian sport, Partizan je za obaveze na superligaškoj sceni registrovao dvojicu talentovanih Nigerijaca – Samsuna Nvulu Vitalija i Mohameda Abdumalika, koji su krajem jula potpisali četvorogodišnje ugovore sa vicešampionom Srbije.

Mladi fudbaleri, rođeni 2007. godine, u nastavku sezone dobiće šansu da se izbore za mesto u prvom timu crno-belih.

Vitali je ofanzivni vezista kojeg su Partizanovi skauti u prethodnih osam meseci pratili u redovima tamošnje Fima akademije, dok je levi bek Abdumalik na sebe skrenuo pažnju izdanjima u Betelu.

Zajecaronline.com/sport.alo/meridian sport/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: Hype TV

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

ANA NIKOLIĆ U SKENDERIJI!

Muzička zvezda Ana Nikolić održaće koncert 21. novembra 2025. godine u sarajevskoj dvorani “Skenderija” sa početkom u 21 čas.

foto: Plakat/ilustracija

Publiku očekuje spektakl za pamćenje, jer je poznato da Ana svuda pravi nezaboravnu atmosferu. S obzirom na veliko interesovanje i dosadašnje uspehe, očekuje se da će i ovaj nastup oboriti rekorde posećenosti. A karte za ovaj dugoočekivani koncert već su u prodaji. Karte možete kupiti OVDE.

 

Preporučujemo:

Dodaj komentar