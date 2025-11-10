Pripremite se za zimu: Ovako se pravilno pere perjana jakna!

Perjane jakne su, nekada, zaista teške za održavanje, jer se nakon pranja perje potpuno skupi i danima je morate rastresati, kako bi perje i jakna dobili prvobitni oblik.

Neki pokleknu i jaknu odnesu na hemijsko čišćenje. Međutim, postoji jednostavan način da je operete u veš mašini, a ona zadrži prvobitni oblik i osuši se bez ikakvih problema.

Naime, dovoljno je da u veš mašinu stavite deterdžent, koji bi trebao biti blaži, i tri teniske loptice! Dok se jakna bude prala, teniske loptice će se okretati zajedno sa jakon i neće dopustiti da se perje i paperje slepi.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

